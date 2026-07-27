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Personalia, Recht

fwp: Marvin Gangol ist jetzt Anwalt für Dispute Resolution

Marvin Gangol ©fwp

Wien. Marvin Gangol ist neuer Anwalt in der Praxisgruppe Dispute Resolution von Kanzlei Fellner Wratzfeld & Partner (fwp).

Marvin Gangol wurde jetzt zum Rechtsanwalt angelobt, womit die Kanzlei den Bereich Litigation & Arbitration aus den eigenen Reihen verstärke, so eine Aussendung von fwp.

Die Laufbahn

Marvin Gangol war zuletzt als Associate in der Praxisgruppe Dispute Resolution rund um Partner Markus Fellner tätig und verstärke diese ab sofort als Rechtsanwalt. Er berate Mandant insbesondere in komplexen nationalen und internationalen Gerichts- und Schiedsverfahren.

Während des Studiums hat Gangol am Vis Moot (Gerichtssimulation für Schieds- und Wirtschaftsrecht) teilgenommen: Das Team der Universität Wien erreichte dabei 2018 die Runde der besten 32 Universitäten weltweit (von insgesamt 357) und erhielt zwei „Honourable Mentions“ für seine Schriftsätze.

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