KI am Bau: Capmont lässt Geld springen für Sodex mit E+H und Lark

Vorarlberg. Die Kanzleien E+H und Lark Lark beraten Capmont Technology aus München als Lead Investor bei Sodex Innovations.

E+H hat gemeinsam mit Lark den in München ansässigen Private-Capital-Investmentmanager Capmont Technology als Lead-Investor bei einer 4 Mio. Euro-Finanzierungsrunde des Start-ups Sodex Innovations beraten, so eine Aussendung.

Als weitere namhafte Investoren stiegen laut den Angaben Bloomhaus- und Look AI Ventures sowie die deutsche Business-Angel-Gruppe „Superangels“ bei Sodex Innovations ein. Zudem investierten die Bestandsinvestoren SOSV, OMA (Gründer von ProGlove) sowie 12 Rounds Capital (Katharina Klausberger und Armin Strbac) erneut.

Das Unternehmen

Sodex Innovations ist ein im Jahr 2021 gegründetes Vorarlberger Construction-Start-up: Das Unternehmen entwickelt KI-gestützte Echtzeit-Vermessungs- und Steuerungssysteme für Baustellen und schaffe damit mehr Transparenz in Bauprojekten; man habe bereits über 100 Kunden in den USA, Australien und Europa.

Das Investment soll dazu genutzt werden, das Produktportfolio auszubauen und das internationale Wachstum zu beschleunigen, heißt es. Im Team von E+H waren Steve Jeitler (Partner, Corporate + M&A, Start-up + VC) und Florian Vidreis (Rechtsanwaltsanwärter, Corporate + M&A, Start-up + VC); bei Lark waren Daniel Gubitz (Partner, Corporate/M&A, Start-up/VC) und Fabienne Pflug (Rechtsanwältin, Corporate/M&A, Start-up/VC) aktiv.