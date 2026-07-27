Nahost-Konflikt bringt Wiens Zinshaus-Erholung ins Stocken

Marktbericht. Der Zinshausmarkt zeigt auf, wird aber von der Nahostkrise belastet. Durch Restrukturierungen kommen viele Objekte auf den Markt, so EHL.

Das Transaktionsvolumen am Wiener Zinshausmarkt ist 2025 verglichen mit dem Jahr davor um 200 Mio. auf 1,3 Milliarden Euro gestiegen. In guten Lagen wurden zu Jahresbeginn 2026 erste Preisanstiege verzeichnet, ehe die Eskalation im Nahen Osten die Erholung zu Jahresmitte 2026 ins Stocken brachte, so der jetzt veröffentlichte neue Zinshausmarktbericht der EHL Immobilien Gruppe. Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl der Transaktionen 2025 um 36 Prozent auf 266.

Die Zinsen sind der wichtigste Faktor

„Der wichtigste Faktor für die Erholung war zweifellos die Entspannung auf der Zinsfront. Die Europäische Zentralbank beließ zwar in ihrer Sitzung vom 23.07.2026 den Leitzins unverändert, weitere Anhebungen im Herbst gelten allerdings als wahrscheinlich“, so Franz Pöltl, Geschäftsführender Gesellschafter EHL Investment Consulting.

Ein wachsender Teil der gehandelten Objekte stamme aus Restrukturierungen: Banken drängen zunehmend auf Rückführung aushaftender Kredite, die betroffenen Portfolios werden meist außergerichtlich und in Abstimmung zwischen Bank und Kreditnehmer verwertet. Als Käufer treten dabei vor allem eigenkapitalstarke Privatinvestoren und Family Offices auf.

EHL sieht weiters eine deutliche Entkoppelung der Teilmärkte: Die Quadratmeterpreise ganzer Zinshäuser liegen selbst bei weitgehend bestandsfreien Objekten bis zu 30 Prozent unter den Preisen, die beim Einzelverkauf der Wohnungen erzielt werden können, heißt es.