Wirtschaftsprüfung: EY macht Viola Vostatek-Thomas zur Partnerin

Wien. Viola Vostatek-Thomas (34) wird Partnerin bei EY Österreich. Zu ihren Themen gehört die Konzern-Abschlussprüfung.

Wirtschaftsprüferin Viola Vostatek-Thomas ist seit 2013 an Bord und seither durchgehend in der Wirtschaftsprüfung tätig, so eine Aussendung. Ihre Themen sind die Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen sowie die Betreuung nationaler und internationaler Unternehmen. Die neue EY-Partnerin hat an der WU Wien mit Schwerpunkt Accounting and Finance studiert.

Die Aufgaben

Mit ihrer Ernennung zur Partnerin übernehme Vostatek-Thomas künftig stärker Verantwortung in der Mandatsentwicklung, der Führung von Teams sowie in der strategischen Weiterentwicklung des Prüfungs- und Beratungsangebots.