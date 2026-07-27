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Wirtschaftsprüfung: EY macht Viola Vostatek-Thomas zur Partnerin

Viola Vostatek-Thomas ©Christina Häusler

Wien. Viola Vostatek-Thomas (34) wird Partnerin bei EY Österreich. Zu ihren Themen gehört die Konzern-Abschlussprüfung.

Wirtschaftsprüferin Viola Vostatek-Thomas ist seit 2013 an Bord und seither durchgehend in der Wirtschaftsprüfung tätig, so eine Aussendung. Ihre Themen sind die Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen sowie die Betreuung nationaler und internationaler Unternehmen. Die neue EY-Partnerin hat an der WU Wien mit Schwerpunkt Accounting and Finance studiert.

Die Aufgaben

Mit ihrer Ernennung zur Partnerin übernehme Vostatek-Thomas künftig stärker Verantwortung in der Mandatsentwicklung, der Führung von Teams sowie in der strategischen Weiterentwicklung des Prüfungs- und Beratungsangebots.

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