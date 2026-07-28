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Bildung & Uni, Recht

19. Verkehrsrechtstag ist am 1. Oktober 2026 an der WU Wien

©ejn

Wien. Der 19. ZVR-Verkehrsrechtstag findet am 01.10.2026 an der WU Wien statt. Thema sind Neuerungen wie der EU-weite Führerschein am Handy.

Der 19. ZVR-Verkehrsrechtstag findet am 01.10.2026 im Learning Center (LC) der WU Wien statt und werde auch in diesem Jahr ein breites Spektrum an aktuellen Themen bieten, so das KFV – Kuratorium für Verkehrssicherheit. Dazu gehört die aktuelle 4. Führerschein-Richtlinie  der EU, die u.a. den europaweiten Führerschein am Mobiltelefon bringen soll, weiters verschärfte EU-weite Verkehrsstrafen und mehr.

Die Themen

Das detaillierte Programm 2026 wird noch nachgereicht, folgende Panels sind laut aktuellem Stand beim 19. ZVR-Verkehrsrechtstag geplant:

  • Straßenverkehrsrecht
  • Ziviles Verkehrsrecht: Schadenersatz – Verkehrssicherung – Besitzstörung
  • Chancen und Herausforderungen der 4. Führerschein-Richtlinie der EU

Zum Verkehrsrechtstag 2025 ist ein Sonderheft der Fachzeitschrift ZVR (Manz) mit den Referaten erschienen.

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