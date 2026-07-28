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Business, Recht

IT-Hardware aus Österreich für Indien: CMS berät Patchbox bei Expansion

Shivam Subhash ©CMS Austria

Exporteure & Anwälte. CMS berät das österreichische Hardware-Unternehmen Patchbox GmbH bei der strategischen Expansion nach Indien.

CMS hat die Patchbox GmbH, ein österreichisches Hardware-Unternehmen, im Zusammenhang mit ihrer strategischen Expansion nach Indien rechtlich beraten, so eine Aussendung. Die Beratung umfasste laut den Angaben die Schaffung eines Rahmens für den Markteintritt, die Aushandlung von Handelsvereinbarungen und die Umsetzung einer Strategie zum Schutz des geistigen Eigentums. Patchbox stellt IT-Kabelmanagement-Systeme und Werkzeuge für Server-Racks her.

Der Indian Desk wird aktiv

Shivam Subhash, Head of India Desk bei CMS RRH, leitete im Auftrag der Patchbox GmbH das grenzüberschreitende Beratungsmandat. Der Eintritt in den indischen Markt – einen der am schnellsten wachsenden Technologiemärkte der Welt – biete „enorme Chancen, erfordert jedoch auch eine sorgfältige rechtliche Strukturierung, um die Kerntechnologie und die wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens zu schützen“, so Subhash.

Der Auftrag umfasste demnach die Konzeption, Ausarbeitung und Verhandlung eines Kooperationsrahmens mit SKIN, dem strategischen Partner von Patchbox in Indien. Dazu gehörten Kooperations- und Vertraulichkeitsvereinbarungen sowie die Abstimmung wesentlicher geschäftlicher Bedingungen wie Vergütungsmechanismen, Anreizstrukturen, Vertriebsvereinbarungen und Marketingaktivitäten. CMS Wien arbeitete dabei mit der indischen Partnerkanzlei IndusLaw zusammen.

Parallel dazu beriet CMS Patchbox in Bezug auf den Schutz und die Durchsetzung seiner geistigen Eigentumsrechte in Indien, einschließlich Strategien zum Patent- und Designschutz. Weiters ging es um strategische Überlegungen zur Markteinführung, einschließlich der Bewertung geeigneter Vertriebsmodelle, Vertriebskanäle und potenzieller Kooperationspartner. Der Markteintritt stelle einen wichtigen Meilenstein dar, so Dieter Poller, CEO von Patchbox.

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