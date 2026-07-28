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Business, Recht

Kapsch TrafficCom holt Markus Richter als CFO für Restrukturierung

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Industrie. Kapsch TrafficCom hat eine Standstillvereinbarung mit Gläubigern abgeschlossen und plant eine Restrukturierung.

Der Mautsystem-Anbieter Kapsch TrafficCom AG hat mit seinen wesentlichen Finanzgläubigern (Kreditgebern und Schuldscheindarlehensgläubigern) eine Standstillvereinbarung sowie eine verbindliche Punktation als Basis für eine umfassende Restrukturierungsvereinbarung mit Laufzeit bis zum 31.3.2028 abgeschlossen, so eine Bekanntmachung des Unternehmens.

Die Auswirkungen

Bei den Finanzierungen komme es zu erhöhten Konditionen und wurde die Aussetzung laufender Tilgungen bis 31.03.2028 vereinbart, wobei sich die Gesellschaft neben aufschiebenden Bedingungen im restrukturierungsüblichen Ausmaß zu vorzeitigen Rückzahlungen aus überschüssigen liquiden Mitteln (Cash Sweep) und aus außerordentlichen Zuflüssen sowie zum Verzicht auf Dividendenausschüttungen verpflichtet habe. Die Dividendenpolitik der Gesellschaft bleibe daher weiter ausgesetzt, heißt es weiter.

Die Maßnahmen

Weiterhin werde die Gesellschaft umfassende Kosteneinsparungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen ergreifen. Darüber hinaus plane man ebenso Devestitionen im Geschäftsportfolio und prüfe auch die Stärkung der Kapitalbasis.

Zur Unterstützung der Restrukturierung soll der frühere Rosenbauer-Vorstand Markus Richter als Finanzvorstand der Gesellschaft bestellt werden, der „als ausgewiesener Experte die Umsetzung des Restrukturierungsprozesses maßgeblich begleiten soll“, wie es in der Aussendung heißt.

Der aktuellen Situation war ein deutlicher Rückgang beim Umsatz vorausgegangen: Im Geschäftsjahr 2025/26 sank der Umsatz gegenüber dem Jahr davor von rund 530 auf 431 Mio. Euro. Hauptgrund war laut Unternehmensangaben der Wegfall von zwei Projekten in Südafrika und Belarus. Die börsenotierte Kapsch TrafficCom AG hat rund 2.700 Beschäftigte und ist in 25 Ländern tätig.

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