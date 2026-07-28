Mehrheit an Cerberus geht nach Deutschland: Baker Tilly berät

Wirtschaftskanzleien. Kanzlei Baker Tilly berät die H. von Gimborn GmbH beim Erwerb der Mehrheit an Cerberus: Es geht um Tierbedarf.

Wirtschaftskanzlei Baker Tilly hat die deutsche H. von Gimborn GmbH beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der italienischen Cerberus Srl rechtlich, finanziell und steuerlich beraten, so eine Aussendung der beratenden Kanzlei.

Die Transaktion

Der deutsche Heimtier-Spezialist Gimborn erwirbt dabei die Mehrheit an dem italienischen Spezialisten für pflanzenbasierte Katzenstreu und integriert dessen Produktionsstätte nahe Varese in Italien in sein globale Fertigungsnetzwerk, heißt es weiter.

Mit der strategischen Partnerschaft erweitere Gimborn sein Produktportfolio und ergänze seine langjährige Expertise im Bereich bentonitbasierter Katzenstreu um Produktionskapazitäten für pflanzenbasierte Produkte. Damit werde auf die steigende Nachfrage in diesem Bereich reagiert.

Nicht zu verwechseln ist Tierbedarf-Hersteller Cerberus Srl mit dem New Yorker Investmenthaus Cerberus Capital Management, bis 2020 Teileigentümer der österreichischen Bawag.

Das Beratungsteam

Im Baker Tilly-Team für Gimborn waren (Legal): Stephan Zuber (Partner, Corporate/M&A), Robert Rostek (Partner, Corporate/M&A), Till Werner (Senior Manager), Jinhoon Jeong (Manager) gemeinsam Letizia Guidi (Managing Partner, Corporate/M&A) und Giovanni Querzani (Senior Associate, Corporate/M&A) aus Italien. In Finanzbelangen waren Stefan Greger (Partner) und Grace Bejarano (Senior Consultant) aktiv, im Bereich Tax Riccardo Romanini (Partner, Baker Tilly Italien).