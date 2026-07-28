Nordex erhält Kredit über 2,475 Mrd. Euro mit Clifford Chance und Freshfields

Corporate Finance. Freshfields berät Nordex beim Abschluss eines syndizierten Kreditvertrages über 2,475 Milliarden Euro.

Wirtschaftskanzlei Freshfields hat die Nordex SE beim Abschluss eines syndizierten Kreditvertrages über 2,475 Milliarden Euro beraten. Die Garantielinie mit einer Laufzeit von fünf Jahren wurde laut Aussendung durch ein internationales Bankenkonsortium zur Verfügung gestellt und ermögliche es der Nordex Group, das Projektgeschäft mit ihren Kunden mit den üblichen Bankgarantien in den jeweiligen Hauptwährungen abzusichern. Der Kreditvertrag enthält zudem eine Nachhaltigkeitskomponente, die sich an mehreren im Vertrag definierten Nachhaltigkeitszielen orientiere.

Als Führungsbanken agierten die Commerzbank, die Intesa Sanpaolo und die UniCredit. Beraten wurden die Kreditgeber unter der Führung der UniCredit Bank GmbH als Dokumentationsagent von Wirtschaftskanzlei Clifford Chance. Insgesamt beteiligten sich 15 Banken an der Finanzierung.

Das Beratungsteam

Das Freshfields-Team wurde von Partner Michael Josenhans geleitet und bestand außerdem aus Principal Associate Andreas Thümmler und Associates Beatrice Zobel und Thilo Köhler (alle Finanzierung, Frankfurt).

Bei Clifford Chance war als federführender Partner Simon Reitz (Debt Finance, Frankfurt) aktiv.