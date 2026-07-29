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Recht, Tools

Die KI-Verordnung und die Betriebspraxis: Webinar von EQS

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Regulatorien. Ein Online-Event von Tools-Anbieter EQS Group beschäftigt sich morgen mit den Anforderungen der KI-Verordnung der EU.

Die Anforderungen der KI-Verordnung gewinnen für Unternehmen zunehmend an Bedeutung, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters EQS Group: Der Online-Event „Die KI-Verordnung: Ein Überblick“ soll demnach die wichtigsten Anforderungen kompakt beleuchten.

Der AI Act gilt zwar bereits seit 2024, einige Bestimmungen traten aber erst mit Verzögerung in Kraft. Der letzte Stichtag ist der 2. August 2026: Ab kommendem Sonntag gelten dann u.a. auch die Transparenzpflichten für generative KI-Systeme, z.B. Hinweise auf KI-generierten Content.

Der Inhalt

Bei dem EQS-Event geht es um die Pflichten für Unternehmen und die Umsetzung in der Praxis. Beleuchtet werden u.a. die Rollen laut AI Act (Anbieter, Betreiber, Einführer etc.), die Risiko-Einstufung von KI-Systemen, Anforderungen und Pflichten für Hochrisiko-KI-Systeme, die Anforderungen an KI-Kompetenz (AI Literacy) und eventuell notwendige organisatorische Maßnahmen. Die Dauer der Veranstaltung ist laut Programm mit einer Stunde veranschlagt.

 

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