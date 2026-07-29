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DPD Österreich holt Metro-Manager Stefan Heiglauer ins Cockpit

Georg Karoh, Rainer Schwarz, Stefan Heiglauer ©Elias Jerusalem / DPD Austria

Logistik & Management. Stefan Heiglauer zieht neu in die Geschäftsführung von DPD Österreich ein. Er folgt auf Rainer Schwarz.

Rainer Schwarz geht in den Ruhestand und übergibt nach fast 20 Jahren beim Paketdienstleister DPD an seinen Nachfolger, so eine Aussendung. Georg Karoh bleibt weiterhin Teil der Unternehmensführung. Konkret zieht Heiglauer mit 1. Jänner 2027 in die Geschäftsführung der DPD Direct Parcel Distribution Austria GmbH ein.

Die Laufbahn

Stefan Heiglauer verfüge über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Logistik- und Paketbranche. Zuletzt war er als Head of Supply Chain Management bei Metro Österreich tätig. Davor leitete er bei dm Drogerie Markt als Geschäftsführer die internationale Logistik in zwölf Ländern und war bei der Österreichischen Post u.a. für das Paketgeschäft zuständig.

Vorgänger Rainer Schwarz habe das Unternehmen fast zwei Jahrzehnte lang maßgeblich mitgestaltet und entscheidend dazu beigetragen, DPD Österreich als führenden privaten Paketdienstleister des Landes zu etablieren, heißt es dazu.

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