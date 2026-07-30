Austrian Standards holt Biotech-Gründer Robert Wawrzinek als Director

Normen & Standards. Robert Wawrzinek (43) wird Director Transformation & Portfolio Management bei Austrian Standards.

Mit der Ernennung treibe Austrian Standards seine Transformation voran, so eine Aussendung: Der ehemalige Biotech-Gründer und -CEO Robert Wawrzinek übernimmt demnach als Director Transformation & Portfolio Management.

Seit 2022 entwickle sich Austrian zur modernen Service- und Dienstleistungsorganisation weiter. Mit Wawrzinek übernehme nun ein international erfahrener Wissenschaftler, Unternehmer und Innovationsmanager die neu geschaffene Funktion des Director Transformation & Portfolio Management. Er ist demnach für die Steuerung und Weiterentwicklung eines unternehmensweiten Projektportfolios zuständig.

Dadurch sollen Transformationsprojekte – vor allem auf Kundenseite – gebündelt, priorisiert und effizient umgesetzt werden, heißt es. Weitere Themen seien Datenstrategie, KI u.a.; Innovationen sollen schneller in konkrete Angebote und Services überführt werden.

Die Laufbahn

Robert Wawrzinek studierte Chemie an der Universität Potsdam, forschte in Deutschland und Australien und gründete später in Wien gemeinsam mit Partnern das Biotechnologie-Unternehmen Cutanos GmbH.

Als Co-Founder und CEO habe er den Aufbau eines internationalen Expert:innen-Teams, Fördermanagement, Unternehmensentwicklung sowie die Zusammenarbeit mit zahlreichen Stakeholdern aus Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlicher Hand verantwortet. Bei Cutanos folgte ihm Timm-H. Jessen 2025 als Managing Director.

Das Statement

„Bereits 2022 haben wir die ersten Weichen für unsere umfassende Transformation gestellt. Seither entwickeln wir Austrian Standards konsequent weiter – organisatorisch, technologisch und in unserem Leistungsangebot. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die erste Adresse für Standards, Innovation und Services rund um Standards sein. Mit Robert Wawrzinek gewinnen wir einen Menschen, der wissenschaftliche Exzellenz, unternehmerisches Denken und ausgeprägte Erfahrung im Management komplexer Innovationsprojekte verbindet“, so Valerie Höllinger, CEO von Austrian Standards.