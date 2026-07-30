Compliance Solutions Day 2026: Trade Compliance als Herausforderung

Events & Themen. Komplexe Lieferketten, anhaltende Regelflut und verschärfte Sanktionen sind Thema beim Compliance Solutions Day 2026.

Steigende regulatorische Anforderungen, verschärfte Sanktionen und immer komplexere Lieferketten machen Trade Compliance zu einer zentralen Herausforderung für Unternehmen, heißt es in der Ankündigung von Veranstalter LexisNexis: Das Thema steht auch beim Compliance Solutions Day (CSD) 2026 im Mittelpunkt.

Beleuchtet wird demnach, wie die rechtssichere und zugleich effiziente Umsetzung in der Praxis gelingen kann.

Die Vortragenden

Bernhard Müller. Zoi Nevenou und Lorenz Wicho (PwC Österreich) zeigen anhand der Case Study „Trade Compliance zwischen Regulierung und Praxis“ am CSD die neuen Herausforderungen auf. Gleichzeitig werde gezeigt, welche Strukturen ein wirksames Trade-Compliance-Management benötigt und welche Lösungsansätze sich in der Praxis bewährt haben, heißt es dazu weiter. Der CSD 2026 findet am 24. September im Schloss Schönbrunn statt.