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Scandinavian Tobacco verkauft Feinschnitt-Marken mit Kanzlei Noerr

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Tabakindustrie. Noerr und Kromann Reumert beraten Scandinavian Tobacco beim Verkauf der Feinschnitt-Tabakmarken Break und Moro an JTI aus Japan.

Die deutsche Wirtschaftskanzlei Noerr hat die börsennotierte Scandinavian Tobacco Group bei der Neuausrichtung ihres Portfolios und dem damit einhergehenden Verkauf der Feinschnitt-Tabakmarken (Make-Your-Own) Break und Moro an Japan Tobacco Inc. (JTI) beraten, so eine Aussendung. Dabei hat Noerr mit der dänischen Kanzlei Kromann Reumert kooperiert. JTI wiederum wurde von Freshfields betreut.

Ein Asset-Deal für Tabakmarken

Der Wert der Transaktion beläuft sich laut den Angaben auf 176 Millionen Euro. Der Verkauf der vorwiegend in Deutschland vertriebenen Feinschnitt-Marken erfolgte im Wege eines Asset-Deals. Die Vereinbarung mit JTI umfasst zudem einen Vertrag über eine Auftragsfertigung mit einer Laufzeit von bis zu drei Jahren.

Die Transaktion unterliege üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich kartellrechtlicher Genehmigungen; der Abschluss werde voraussichtlich noch vor Jahresende erfolgen.

Die Beratungsteams

Im Team von Noerr für Scandinavian Tobacco Group waren Martin Neuhaus (Partner, M&A), Patrick Mückl (Partner, Arbeitsrecht, beide Düsseldorf, Leitung); außerdem im Bereich M&A Florian Döpking (Associated Partner, Düsseldorf); Arbeitsrecht: Yannik Bähr (Associated Partner, Düsseldorf); Commercial/Digital: Alexander Brand (Senior Associate, München); Kartellrecht: Jens Peter Schmidt (Partner, Brüssel) und Tax: Andre Happel (Partner), Thomas Renner (Senior Associate) sowie Marcel Zeidler (Associate, alle Frankfurt).

Das Freshfields-Team steht unter der Federführung von Partnerin Natascha Doll und Principal Associate Maximilian Kind (beide M&A, Hamburg) mit Unterstützung von Principal Associates Marius Stein (Frankfurt) und Aljosha Barath (beide Commercial/IP) sowie Associate Julius Friedrich (M&A, beide Hamburg).

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