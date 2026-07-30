SKH Funding will Versicherer austrion Life Group: Die Kanzleien

Kauf aus Insolvenz. E+H und Latham & Watkins beraten SKH Funding bei der geplanten Übernahme des Versicherers austrion Life Group.

Wirtschaftskanzlei E+H hat SKH Funding Limited als Austrian Counsel an der Seite von Latham & Watkins im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme des österreichischen Versicherers austrion Life Group aus dem Insolvenzverfahren der deutschen FWU AG beraten, so eine Aussendung.

SKH Funding Limited ist eine Gesellschaft, deren Investorenbasis aus Anlagemandaten und Fonds besteht, die von Leadenhall Capital Partners LLP verwaltet werden, heißt es weiter. Leadenhall Capital Partners ist ein im Bereich lebens- und nicht-lebensversicherungsgebundener Investments tätiger Asset Manager.

Die Transaktion stehe unter dem Vorbehalt der üblichen regulatorischen Genehmigungen, einschließlich der abschließenden Genehmigung durch die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA).

Das Beratungsteam

Das E+H Team wurde von Karoline Hofmann geleitet (Partnerin, Restrukturierung + Insolvenz); M&A-Themen wurden von Josef Schmidt (Partner, Corporate + M&A) und regulatorische Themen von Georg Knafl (Partner, Öffentliches Recht) betreut. Aktiv waren auch Mario Spanyi (Partner, Dispute Resolution), Judith Feldner (Partnerin, Kartellrecht), Christian Cacic (Rechtsanwalt, Restrukturierung + Insolvenz), Alexandra Stadlober (Restrukturierung + Insolvenz), Alexander Koschell (Corporate + M&A), Vessela Anastassova (Öffentliches Recht) und Felix Sturm (Kartellrecht; alle Rechtsanwaltsanwärter:innen).

Bei Latham & Watkins Team waren Frank Grell (Partner, Hamburg, Restrukturierung), Tim Scott (Partner, London, Corporate) und Jacob Fontaine (Counsel, Hamburg, Corporate) aktiv.