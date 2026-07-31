E+H macht Michael Holzmannhofer zum neuen Partner

Wien. Michael Holzmannhofer (32) ist jetzt Partner bei Kanzlei E+H. Seine Themen sind Real Estate und Corporate/M&A.

Wirtschaftskanzlei E+H gibt die Ernennung von Michael Holzmannhofer zum Partner bekannt. Er war zuvor Rechtsanwalt und ständiger Substitut in den Practice Groups Real Estate und Corporate + M&A. Alric A. Ofenheimer, Senior Partner und Mitglied des Management Boards bei E+H, gratuliert in der Aussendung zur Beförderung.

Die Aufgaben

Mag. Michael Holzmannhofer berate nationale und internationale Mandanten schwerpunktmäßig bei M&A- und Liegenschaftstransaktionen, Projektentwicklungen im Immobilienbereich sowie in rechtlichen Fragestellungen des Bau- und gewerblichen Mietrechts.

Ein besonderer Fokus liege auf der Beratung im Bereich von Einzelhandelsimmobilien, Hotelimmobilien und Bürogebäuden sowie von komplexen Transaktionen im Distressed-Umfeld. Vor seinem Eintritt bei E+H war Holzmannhofer mehrere Jahre in einer internationalen Kanzlei in Wien tätig. Er hat Rechtswissenschaften an der Universität Wien studiert und ist dort Vortragender im Bereich des Zivil- und Immobilienrechts.