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HYPO NOE verkauft Liegenschaft an Revetas Capital mit fwp

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Wien. Kanzlei fwp berät die HYPO NOE bei der Veräußerung der Liegenschaft Reschgasse 20 an Revetas in einem strukturierten Verkaufsprozess.

Fellner Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte (fwp) berät die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG als finanzierende Bank bei der Veräußerung der Liegenschaft Reschgasse 20 in Wien-Meidling an Revetas Capital in einem mehrphasigen strukturierten Verkaufsprozess, so eine Aussendung.

Eine Neuerwerbung für „Pearl“

Revetas Capital erwarb die Liegenschaft im Rahmen einer Off-Market-Transaktion als erstes Investment der neu gegründeten DACH-Wohnimmobilienplattform „Pearl“, heißt es weiter.

Das bestehende Büro- und Geschäftsgebäude verfügt über eine Nutzfläche von rund 6.400 m² und soll auf Grundlage einer bereits erteilten Baubewilligung in rund 90 Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Ergänzend sind Einzelhandels- und Gastronomieflächen im Erdgeschoß vorgesehen. Die Fertigstellung sei für 2028 geplant.

Die Immo-Transaktion

Die Beratung umfasste insbesondere die bankseitige Strukturierung der Kaufpreisverwendung, die Abstimmung der Ablösung der bestehenden Finanzierung sowie die Umsetzung der Voraussetzungen für die Lastenfreistellung der Liegenschaft im Rahmen der treuhändigen Abwicklung, so fwp.

Die Transaktion zeige, wie durch eine „eng abgestimmte Zusammenarbeit zwischen finanzierender Bank, Verkäuferseite und Investor auch komplexe Immobilienverkäufe in einem Restrukturierungsumfeld verlässlich umgesetzt und bestehende Projekte einer nachhaltigen neuen Nutzung zugeführt werden können“, so fwp Partner Markus Fellner.

Das Beratungsteam

Das fwp-Beratungsteam stand unter der Federführung von Markus Fellner (Partner; Restructuring & Insolvency, Bankrecht) und umfasste Elisabeth Fischer-Schwarz (Rechtsanwältin) sowie Mark Timar (Rechtsanwaltsanwärter).

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