Lakestar bringt Venture Capital-Fonds für Defense mit Clifford Chance

Aufrüstung & Anwälte. Clifford Chance hat Lakestar beim Closing des Lakestar Resilience I beraten: Der Fonds ist auf Dual-Use und Verteidigung spezialisiert.

Anwaltskanzlei Clifford Chance hat Lakestar beim Closing des Lakestar Resilience I beraten, einem spezialisierten Fonds für Investitionen in Unternehmen aus den Bereichen Dual-Use- und Verteidigungstechnologien in Europa sowie den NATO-Partnerstaaten.

Für den überzeichneten Fonds wurde ein Volumen von US$300 Millionen eingeworben; das Investoreninteresse übertraf das angestrebte Fondsvolumen laut einer Aussendung deutlich. Beim Resilience I handele es sich um den größten institutionellen Venture-Capital-Fonds Europas, der sich ausschließlich auf Dual-Use- und Verteidigungstechnologien konzentriert und aus privatem Kapital finanziert wird. Zu den Investoren zählen strategische und institutionelle Anleger sowie große industrielle Family Offices.

Entwickeln für die Rüstung

Mit Resilience I unterstütze Lakestar Gründer, die Schlüsseltechnologien für Europa und seine Verbündete entwickeln. Dazu gehören autonome Systeme der nächsten Generation, KI-gestützte Verteidigungssoftware, souveräne Drohnenproduktion, Raketentechnologien, Raumfahrttechnologien sowie maritime Plattformen.

Das Clifford Chance-Team für Lakestar stand unter der Leitung von Partnerin Sonya Pauls (Funds).