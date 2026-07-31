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PwC Österreich hat drei neue Partner im Bereich Advisory

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Wien. Faruk Bajramovic, Martin Schmid und Thomas Vorlaufer sind jetzt Partner in der Unternehmensberatung bei PwC.

Im Rahmen der diesjährigen Ernennungen der neuen Partner:innen begrüße man Faruk Bajramovic, Martin Schmid und Thomas Vorlaufer als neue Partner in der Unternehmensberatung, so PwC Österreich.

Die neuen Partner

  • Faruk Bajramovic (42), in Bosnien geboren und in Oberösterreich aufgewachsen, ist laut den Angaben Experte für digitale und datengetriebene Transformation. Als Diplom-Ingenieur für Softwareentwicklung und Wirtschaft (TU Graz) sowie MBA-Absolvent der California Lutheran University (USA) verbinde er technologisches Know-how mit strategischer Perspektive. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Datenstrategie und -souveränität, KI und Softwaretechnologie.
  • Martin Schmid (36) wurde in Gmunden geboren und wuchs im Salzkammergut auf. Mit über 15 Jahren Erfahrung begleite er Unternehmen bei IT-, Digital- und KI-Transformationen. Bei PwC Österreich habe er die CIO Advisory aufgebaut, die er heute leitet. Schmid hat Masterabschlüsse in Wirtschaftsinformatik und Executive Management; ein weiteres Ausbildungsthema war Industrie 4.0.
  • Thomas Vorlaufer (55) wurde in Wien geboren und verfüge über umfassende internationale Erfahrung in Corporate Finance, Restrukturierung und M&A. Nach seinem BWL-Studium an der WU Wien sammelte er berufliche Erfahrung in Russland, der Ukraine, den Niederlanden, Großbritannien, der Schweiz und Deutschland. Daneben gewann Vorlaufer zahlreiche Staatsmeistertitel sowie zwei Weltmeisterschaftsmedaillen im Kickboxen und Boxen. Für seine sportlichen Leistungen wurde er mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet.

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