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Finanz, Recht

Was kommt im Bankenaufsichtsrecht: Seminar im September

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Wien. Einen regulatorischen Überblick und Ausblick für Finanzprofis soll das Seminar Bankenaufsichtsrecht am 15. September bringen.

Bei der Veranstaltung des Finanzverlags geht es um einen Ausblick auf das regulatorische Geschehen der nächsten Zeit, Trends im Umfeld und aktuelle Herausforderungen für Banken, so die Veranstalter.

Der Inhalt

Dabei geht es um AI und Agentic AI, Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Finanzsektors und Entbürokratisierung, aber auch die Rolle der Banken als Finanzierungspartner für Wohnen und Betriebe, Einlagensicherung/ESA u.v.m., heißt es weiter.

Betrachtet werden auch europäische Rechtssetzung und EU-rechtliche Vorgaben, Finanzmarkt Österreich und Aufsichtsspektrum, SSM und Basler Ausschuss. Ein Abschnitt befasst sich mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA (Kompetenzen, Rolle, umittelbar anwendbare Standards und Single Rulebook sowie EBA Work Programme 2026). Und es geht um die österreichische Finanzmarktaufsicht FMA (Transformationsprogramm und neue Kompetenzen, Schwerpunkte 2026).

Es referieren Dr. Susanne Riesenfelder (FMA) und Dr. Franz Rudorfer (ehem. Geschäftsführer der Sparte Bank & Versicherung der WKO, Unternehmensberater).

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