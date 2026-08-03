Logistikflächen: Steigende Nachfrage trifft auf niedrige Neubautätigkeit

Studie. 75 % der europäischen Post- und Paketdienstleister wollen ihre Logistikflächen erweitern. Aber laut Immobiliendienstleister CBRE mangelt es an Neubauprojekten.

Europas Logistiknutzer blicken wieder stärker auf Wachstum. Erstmals seit 2023 ist der Anteil jener Unternehmen gestiegen, die ihre Logistikflächen in Europa erweitern wollen. 51 Prozent der im Rahmen einer Studie befragten Unternehmen planen, ihren Flächenbestand in den kommenden drei Jahren auszubauen.

Gleichzeitig könnte aber ausgerechnet jenes Angebot knapp werden, das von den Unternehmen besonders stark nachgefragt wird: moderne, energieeffiziente und für Automatisierung geeignete Logistikimmobilien.

Das sind die Ergebnisse des aktuellen „European Logistics Occupier Survey 2026“ von Immobiliendienstleister CBRE und Analytiqa. Für die sechste Ausgabe der Studie wurden lau einer Aussendung 109 der größten Logistiknutzer Europas aus unterschiedlichen Branchen befragt.

„Nach einer längeren Phase der Zurückhaltung sehen wir erstmals wieder positivere Expansionssignale. Die entscheidende Frage wird künftig sein, ob ausreichend moderne und zukunftsfähige Immobilien verfügbar sind“, so Daniel Pfeiffer, Head of Industrial & Logistics bei CBRE Österreich.

Paketdienstleister expandieren

Besonders aufgeschlossen in Bezug auf Wachstum zeigen sich laut Studie Post- und Paketdienstleister:

75 Prozent der befragten Unternehmen aus diesem Segment planen demnach eine Ausweitung ihrer Flächen.

Bei Third-Party-Logistics-Anbietern (3PL) sind es 68 Prozent,

bei Onlinehändlern 54 Prozent.

Deutlich zurückhaltender bleiben Omnichannel-Händler mit 35 Prozent

sowie Produktionsunternehmen mit 34 Prozent.

Während die aggregierte Leerstandsquote auf europäischer Ebene zuletzt noch gestiegen ist, verzeichnen einzelne große Märkte bereits wieder rückläufige Leerstände. Im Großraum Wien sank die Leerstandsquote bei Logistikflächen der Klassen A und B zuletzt erstmals seit mehreren Jahren und lag zur Jahresmitte bei 9,0 Prozent.

Die entscheidende Entwicklung am europäischen Logistikimmobilienmarkt ist aber nicht allein die quantitative Verfügbarkeit von Flächen. Immer stärker öffnet sich eine Schere zwischen modernen, marktgerechten Immobilien und älteren Bestandsobjekten.

Unternehmen verlassen bestehende Standorte zunehmend, weil Gebäude betrieblich ineffizient sind, zu hohe laufende Kosten verursachen oder Anforderungen hinsichtlich ESG, Technologie, Automatisierung und Energieversorgung nicht erfüllen.

Diese Tendenz spiegelt sich in den Erwartungen der Nutzer wider: Rund 81 Prozent der Befragten sind zumindest teilweise besorgt, ob künftig ausreichend moderne und effiziente Logistikimmobilien verfügbar sein werden. Ähnlich groß sind die Bedenken hinsichtlich der Stromversorgung und der Zuverlässigkeit der Netzinfrastruktur: Rund 83 Prozent äußern hier ihre Vorbehalte.

Weniger Neubautätigkeit

Gleichzeitig wurde aber die Entwicklung neuer Logistikflächen in Europa massiv zurückgefahren: Die Fertigstellungsleistung lag im ersten Quartal 2026 auf indexierter Basis rund 39 Prozent unter dem Niveau des Markt-Höhepunkts im zweiten Quartal 2022. Das Volumen der Flächen in Bau hat sich gegenüber damals um rund 41 Prozent reduziert.

„Die geringere Neubautätigkeit trägt zwar kurzfristig dazu bei, bestehende Leerstände abzubauen. Mittelfristig steigt damit jedoch das Risiko, dass gerade jene Flächen fehlen, die den aktuellen Anforderungen der Nutzer entsprechen“, so Pfeiffer.

Auch der österreichische Markt zeigt diese Entwicklung: Im ersten Halbjahr 2026 wurden österreichweit nur rund 70.600 Quadratmeter neue Logistikflächen fertiggestellt – etwa halb so viel wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Viele Entwickler starten neue Projekte aufgrund der weiterhin anspruchsvollen Rahmenbedingungen erst bei ausreichender Vorvermietung, so CBRE.