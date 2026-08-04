Am 22. Oktober ist csrTAG im Congress Centrum Alpbach

Events & ESG. Der csrTAG von respACT findet heuer zum 21. Mal statt. Diesmal geht es in Tirol um nachhaltiges Wirtschaften.

Zum 21. Mal bringe der csrTAG von respACT Vertreter:innen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zusammen, um die Zukunft nachhaltigen Wirtschaftens in Österreich zu diskutieren, so eine Aussendung der Organisation: Der Kongress findet am 22. Oktober 2026 erstmals im Congress Centrum Alpbach statt.

Die drei R bestimmen die Wettbewerbsfähigkeit

„Ressourcen, Resilienz und Rentabilität sind heute entscheidende Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Der csrTAG zeigt anhand konkreter Praxisbeispiele, wie sich verantwortungsvolles Wirtschaften und wirtschaftlicher Erfolg erfolgreich verbinden lassen“, so Daniela Knieling, Geschäftsführerin von respACT.

Zum Programm gehören demnach Keynotes (u.a. mit der Europäischen Investitionsbank), Workshops und Networking-Formate sowie eine Diskussionsrunde zur Zukunft der Kreislaufwirtschaft zwischen Politik und Industrie. Zudem stehen laut den Veranstaltern aktuelle Praxisbeispiele zu EmpCo, Energieeffizienz und resilienten Wertschöpfungsketten im Fokus.