 Open menu
Business, Recht, Steuer, Veranstaltung

Am 22. Oktober ist csrTAG im Congress Centrum Alpbach

©ejn

Events & ESG. Der csrTAG von respACT findet heuer zum 21. Mal statt. Diesmal geht es in Tirol um nachhaltiges Wirtschaften.

Zum 21. Mal bringe der csrTAG von respACT Vertreter:innen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zusammen, um die Zukunft nachhaltigen Wirtschaftens in Österreich zu diskutieren, so eine Aussendung der Organisation: Der Kongress findet am 22. Oktober 2026 erstmals im Congress Centrum Alpbach statt.

Die drei R bestimmen die Wettbewerbsfähigkeit

„Ressourcen, Resilienz und Rentabilität sind heute entscheidende Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Der csrTAG zeigt anhand konkreter Praxisbeispiele, wie sich verantwortungsvolles Wirtschaften und wirtschaftlicher Erfolg erfolgreich verbinden lassen“, so Daniela Knieling, Geschäftsführerin von respACT.

Zum Programm gehören demnach Keynotes (u.a. mit der Europäischen Investitionsbank), Workshops und Networking-Formate sowie eine Diskussionsrunde zur Zukunft der Kreislaufwirtschaft zwischen Politik und Industrie. Zudem stehen laut den Veranstaltern aktuelle Praxisbeispiele zu EmpCo, Energieeffizienz und resilienten Wertschöpfungsketten im Fokus.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Neues Tool: Abfallwirtschaftskonzept selbst erstellen
  2. Nachhaltigkeitsberichte werden klarer und kompakter
  3. Österreichs Recht auf Reparatur wird zahnlos, meint Anbieter refurbed
  4. Österreichs Manager grübeln über Kosten, KI und Standort

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Am 22. Oktober ist csrTAG im Congress Centrum Alpbach

Neues Tool: Abfallwirtschaftskonzept selbst erstellen

Logistikflächen: Steigende Nachfrage trifft auf niedrige Neubautätigkeit

Walter Ruck tritt zurück: Wiener Kammer bekommt Präsidentin

Austrian Standards holt Biotech-Gründer Robert Wawrzinek als Director

Neu in Finanz:

Österreichs Versicherer erzielen bereits 56% der Prämien international

UniCredit Bank Austria: Zwei Beförderungen in Firmenkunden-Sparte

UniCredit Leasing Austria macht Michael Klaffenböck zum Chef

VBV-Pensionskasse ernennt Christian Reiss zum neuen CEO

Coface ernennt Sylvia Prandl zur neuen Head of Human Resources

Neu in Recht:

40 Jahre RDB: So sollen KI-Tools wie MANZ-Noxtua die Spielregeln ändern

40 Jahre RDB: Manz-Chefin Susanne Stein-Pressl im Interview

Was kommt im Bankenaufsichtsrecht: Seminar im September

E+H macht Michael Holzmannhofer zum neuen Partner

Lakestar bringt Venture Capital-Fonds für Defense mit Clifford Chance

Neu in Steuer:

Nachhaltigkeitsberichte werden klarer und kompakter

iwp-Fachtagung beginnt am 16.10.: EU-Berufsrechtsdebatte, KI und mehr

Wirtschaftsprüfung: EY macht Viola Vostatek-Thomas zur Partnerin

MANZ SteuerExpress: Die ausländische Verrechnungspreis-Berichtigung, das missglückte Dreiecktsgeschäft, Power Purchase Agreements und mehr

EY: Martina Geisler leitet Bereich Assurance in Salzburg

Neu in Bildung/Uni:

WU-Forscher messen globale Korruption mit KI: Worauf es ankommt

CoVE-Sales: FH OÖ startet Netzwerk von Zentren für Vertrieb

Uni Graz-Weiterbildungstochter Uni for Life feiert den 20er

Versunkenes Imperium: Weltgrößter Byzantinistik-Kongress an der Uni Wien

WU Wien: Ehrendoktorat für Rechtswissenschaftler Peter M. Huber

Neu in Personalia:

PwC Österreich hat drei neue Partner im Bereich Advisory

E+H macht Michael Holzmannhofer zum neuen Partner

Walter Ruck tritt zurück: Wiener Kammer bekommt Präsidentin

Austrian Standards holt Biotech-Gründer Robert Wawrzinek als Director

DPD Österreich holt Metro-Manager Stefan Heiglauer ins Cockpit

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Neues Tool: Abfallwirtschaftskonzept selbst erstellen

40 Jahre RDB: So sollen KI-Tools wie MANZ-Noxtua die Spielregeln ändern

40 Jahre RDB: Manz-Chefin Susanne Stein-Pressl im Interview

PwC Österreich hat drei neue Partner im Bereich Advisory

Compliance Solutions Day 2026: Trade Compliance als Herausforderung