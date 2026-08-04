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Neues Tool: Abfallwirtschaftskonzept selbst erstellen

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Unternehmen & Compliance. Betriebe ab 20 Mitarbeitenden müssen ein Abfallwirtschaftskonzept erstellen. Ein Gratis-Tool soll KMU dabei helfen.

Betriebe ab 20 Mitarbeitenden sind verpflichtet ein Abfallwirtschaftskonzept zu erstellen (AWK). Ein neues kostenloses Tool der WKW soll vor allem Kleinunternehmen dabei unterstützen; es ist im Mitgliedskonto verfügbar und führe Schritt für Schritt durch die Erstellung. Bei der WKO gibt es außerdem einen frei zugänglichen Leitfaden, der auch branchenspezifische AWK bietet.

Die Aufgabe

Laut Abfallwirtschaftsgesetz müssen Unternehmen für jeden Standort mit 20 Mitarbeitenden oder mehr ein separates Abfallwirtschaftskonzept (AWK) erstellen, heißt es dazu. Darin ist festzuhalten, welche Arten an Abfallstoffen in welchen Unternehmensbereichen in welcher Menge anfallen, wie diese entsorgt werden und welche nachhaltigen Maßnahmen gesetzt werden, etwa um die Müllmenge zu reduzieren. Spätestens alle sieben Jahre muss das AWK aktualisiert werden, insofern es in der Zwischenzeit nicht zu abfallrelevanten Änderungen kommt.

Die AWK biete durchaus auch betriebswirtschaftliche Vorteile: Als Kontroll- und Planungsinstrument mache sie sichtbar, wo Einsparungspotenziale im Unternehmen liegen. Daraus können Schritte abgeleitet werden, etwa um Umweltstandards zu verbessern, den Ressourceneinsatz zu optimieren und Kosten einzusparen.

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