Christian Haider ist neuer Präsident des Landesgerichts Leoben

Justiz. Mit 1. August 2026 hat Christian Haider die Leitung des Landesgerichts Leoben übernommen. Er löst in dieser Funktion Robert Wrezounik ab.

Seit Anfang August 2026 ist Christian Haider neuer Präsident des Landesgerichts Leoben. Er folgt in dieser Funktion auf Robert Wrezounik, der laut Aussendung in den Ruhestand tritt.

Der Werdegang

Christian Haider begann seine berufliche Laufbahn als Sozialarbeiter. Mit 1. Februar 2003 wurde er zum Richter des Bezirksgerichts Bruck an der Mur ernannt, dessen Leitung er 2011 übernahm und elf Jahre lang als Vorsteher leitete.

Seit November 2022 war er Vizepräsident des Landesgerichts Leoben und nahm dort mehrere Aufgaben in der Justizverwaltung sowie in der Rechtsprechung wahr.

Darüber hinaus engagiert er sich in der richterlichen Standesvertretung und war von 2014 bis 2021 Vorsitzender der Bundesvertretung der Richter:innen und Staatsanwält:innen in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD).

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