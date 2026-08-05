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EY Österreich ernennt Bernhard Oliva zum Partner

Bernhard Oliva ©EY Österreich / Stefan Seelig

Wien. Bernhard Oliva (55) ist neuer Partner bei EY Österreich. Sein Fokus liegt auf Accounting, Controlling und Reporting sowie auf der Integration von ERP- und Transformationsprogrammen.

EY Österreich hat Bernhard Oliva zum neuen Partner ernannt. In seiner neuen Funktion wird er laut Aussendung den Ausbau von SAP-basierten Transformationslösungen sowie die Weiterentwicklung integrierter End-to-End-Prozessberatung vorantreiben.

Sein fachlicher Fokus liegt auf den Bereichen Accounting, Controlling und Reporting sowie auf der Integration von ERP- und Transformationsprogrammen.

Der Werdegang

Bernhard Oliva ist seit 2015 bei EY tätig. Er berate Kunden bei der Modernisierung ihrer ERP-Landschaften, insbesondere im Kontext von S/4HANA-Transformationen. Davor war er in leitenden Funktionen bei mehreren Beratungsunternehmen tätig und kümmerte sich dort um die Umsetzung von IT- und Prozessprojekten.

Insgesamt verfüge er über 25 Jahre Erfahrung in der IT- und Managementberatung mit Schwerpunkt auf SAP-Transformationen. Seine Karriere begann im Consulting mit Fokus auf Business Process Design und ERP-Lösungen. Er absolvierte sein Studium der Wirtschaftsinformatik an der TU Wien.

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