 Open menu
Bildung & Uni, Business

F&E: Österreich soll wirtschaftlich mehr aus Forschungsergebnissen machen

Parlament ©ejn

Wien. Der neue Forschungs- und Technologiebericht 2026 stellt Österreichs Forschern gute Noten aus. Doch beim wirtschaftlichen Output gibt es Luft nach oben.

Laut dem Forschungs- und Technologiebericht 2026 liegt Österreich erneut unter den Top-3-Ländern hinsichtlich Aufwendungen für Forschung und Entwicklung im EU-Vergleich, berichtet die Parlamentskorrespondenz. Österreichs Forschungsquote übertrifft demnach zum 13. Mal in Folge den europäischen Zielwert von 3 %.

Die Statistik Austria schätzte Ende April, dass sie für das Jahr 2026 bei 3,34 % liegen wird. Die Bundesregierung hat sich 4 % als Ziel gesetzt. Das Wachstum der vergangenen Jahre beim Anteil der F&E-Beschäftigten an der gesamten Erwerbsbevölkerung hat sich fortgesetzt und ergibt zum dritten Mal einen Anteil von über 2 %.

Österreich als „Strong Innovator“

Laut dem European Innovation Scoreboard befindet sich Österreich auf dem 8. Platz im EU-Vergleich in der Gruppe der sogenannten „Strong Innovators“. Bei internationalen FTI-Rankings erzielt Österreich bei den MINT-Graduierten Platz 2. Bei den ERC-Grants 2024 (European Research Council) liegt Österreich auf Platz 2.

Österreich hat demnach im EU-Vergleich auch einen überdurchschnittlichen Anteil an Patentanmeldungen im Bereich nachhaltiger Technologien. Bei der Anzahl an Patentmeldungen im Bereich Quantentechnologien hat Österreich die Platzierung im EU-27-Vergleich um einen Rang auf Platz 2 verbessern können.

Zwischen hohen Forschungsaufwendungen und dem tatsächlichen wirtschaftlichen Output wird aber weiterhin ein Missverhältnis festgestellt, heißt es im Bericht. Die Bundesregierung will dies ändern.

FTI-Strategie 2030 und FoFinaG

Der maßgebliche Rahmen für die FTI-Politik Österreichs ist die „FTI-Strategie 2030“. Die Umsetzung der Strategie erfolgt ressortübergreifend über dreijährige FTI-Pakte auf Basis des Forschungsfinanzierungsgesetzes (FoFinaG). Das FoFinaG stellt auch die Grundlage für die Governance der elf zentralen Einrichtungen der außeruniversitären Forschung und der Forschungsförderung dar.

Ziel der neuen „Industriestrategie Österreich 2035“ ist es, Österreich bis 2035 unter die zehn wettbewerbsfähigsten Industrienationen zu bringen. Zentral ist dabei die sogenannte Schlüsseltechnologie-Offensive. Sie umfasst Künstliche Intelligenz, Halbleiter, fortgeschrittene Produktionstechnologien, Quantentechnologien, Advanced Materials, Life Sciences, Energie- und Umwelttechnologien, Mobilität sowie Luft- und Raumfahrt. Von 2026 bis 2029 sollen für die Schlüsseltechnologie-Offensive rund 2,6 Mrd. Euro bereitgestellt werden.

Weitere Kernelemente der Strategie mit FTI-Bezug sind die Transformations-Offensive, die Stärkung des Technologietransfers und der strategischen öffentlichen Beschaffung, sowie FTI-Beiträge in den Bereichen Weltraum, Kreislaufwirtschaft und Mobilität. Als wichtige Initiativen nennt der Bericht auch das Impulsprogramm „Industrielle Schlüsseltechnologien – Leitbetriebe 2030“, das Förderprogramm „Twin Transition“ und den Startup- und Scale-up-Dachfonds.

Die Umsetzung der FTI-Strategie wird von mehreren Maßnahmen und damit einhergehenden Förderungsaktivitäten auf nationaler Ebene begleitet. Zu diesen zählen etwa die AI Factory, das Förderungsprogramm für KMU „Markt.Einstieg“, die Initiative MINT-Regionen, die Schaffung von Zentren der Forschungs- und Wissenschaftskommunikation sowie der Österreichische Forschungsinfrastruktur-Aktionsplan 2030.

Jetzt den Newsletter von Extrajournal.Net abonnieren

Täglich aktuell in Ihrer Mailbox.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. 40 Jahre RDB: So sollen KI-Tools wie MANZ-Noxtua die Spielregeln ändern
  2. Logistikflächen: Steigende Nachfrage trifft auf niedrige Neubautätigkeit
  3. Nachhaltigkeitsberichte werden klarer und kompakter
  4. 40 Jahre RDB: Manz-Chefin Susanne Stein-Pressl im Interview

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Pinktum holt Layla Dolfen in die Geschäftsführung

F&E: Österreich soll wirtschaftlich mehr aus Forschungsergebnissen machen

Am 22. Oktober ist csrTAG im Congress Centrum Alpbach

Neues Tool: Abfallwirtschaftskonzept selbst erstellen

Logistikflächen: Steigende Nachfrage trifft auf niedrige Neubautätigkeit

Neu in Finanz:

Österreichs Versicherer erzielen bereits 56% der Prämien international

UniCredit Bank Austria: Zwei Beförderungen in Firmenkunden-Sparte

UniCredit Leasing Austria macht Michael Klaffenböck zum Chef

VBV-Pensionskasse ernennt Christian Reiss zum neuen CEO

Coface ernennt Sylvia Prandl zur neuen Head of Human Resources

Neu in Recht:

Christian Haider ist neuer Präsident des Landesgerichts Leoben

40 Jahre RDB: So sollen KI-Tools wie MANZ-Noxtua die Spielregeln ändern

40 Jahre RDB: Manz-Chefin Susanne Stein-Pressl im Interview

Was kommt im Bankenaufsichtsrecht: Seminar im September

E+H macht Michael Holzmannhofer zum neuen Partner

Neu in Steuer:

MANZ SteuerExpress: Ausländische Progressionseinkünfte, Prinzipal vs Agent, angestellte Mystery Shopper und mehr

EY Österreich ernennt Bernhard Oliva zum Partner

Nachhaltigkeitsberichte werden klarer und kompakter

iwp-Fachtagung beginnt am 16.10.: EU-Berufsrechtsdebatte, KI und mehr

Wirtschaftsprüfung: EY macht Viola Vostatek-Thomas zur Partnerin

Neu in Bildung/Uni:

WU-Forscher messen globale Korruption mit KI: Worauf es ankommt

CoVE-Sales: FH OÖ startet Netzwerk von Zentren für Vertrieb

Uni Graz-Weiterbildungstochter Uni for Life feiert den 20er

Versunkenes Imperium: Weltgrößter Byzantinistik-Kongress an der Uni Wien

WU Wien: Ehrendoktorat für Rechtswissenschaftler Peter M. Huber

Neu in Personalia:

EY Österreich ernennt Bernhard Oliva zum Partner

Christian Haider ist neuer Präsident des Landesgerichts Leoben

Pinktum holt Layla Dolfen in die Geschäftsführung

PwC Österreich hat drei neue Partner im Bereich Advisory

E+H macht Michael Holzmannhofer zum neuen Partner

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

MANZ SteuerExpress: Ausländische Progressionseinkünfte, Prinzipal vs Agent, angestellte Mystery Shopper und mehr

Neues Tool: Abfallwirtschaftskonzept selbst erstellen

40 Jahre RDB: So sollen KI-Tools wie MANZ-Noxtua die Spielregeln ändern

40 Jahre RDB: Manz-Chefin Susanne Stein-Pressl im Interview

PwC Österreich hat drei neue Partner im Bereich Advisory