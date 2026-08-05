Pinktum holt Layla Dolfen in die Geschäftsführung

Management. Pinktum hat Layla Dolfen in die Geschäftsführung berufen. Als Chief Revenue Officer (CRO) leitet sie die Bereiche Organisation, Vertrieb und Customer Success.

Layla Dolfen ist neue Chief Revenue Officer (CRO) bei Pinktum. In dieser Funktion leitet sie laut Aussendung die Bereiche Organisation, Vertrieb und Customer Success. Die Geschäftsführung des EdTech-Unternehmens besteht damit aus CEO Joachim Pawlik, CTO Alois Krtil und CRO Layla Dolfen.

Dolfen ist seit neun Jahren in der Beratungsbranche tätig, mit Schwerpunkt in der Personalentwicklung und digitalen Transformation. Von 2021 bis 2025 war sie COO der Pawlik Consultants GmbH. Pinktum ist der Markenname der 2010 gegründeten Pink University GmbH mit rund 100 Mitarbeitenden in Hamburg und München. Das Unternehmen gehört zur Pawlik Group.

Die Statements

„Mein Anspruch bei Pinktum ist es, unsere Kunden so erfolgreich zu machen, dass sie langfristig mit uns wachsen wollen. Dafür gibt es in einem so dynamischen Markt wie der digitalen Personalentwicklung aus meiner Sicht nur einen Weg: nah an den Kunden sein, Anforderungen früh verstehen und konsequent danach handeln“, so Dolfen.

„Mit Blick auf unser weiteres Wachstum haben wir uns entschieden, die Verantwortung für Vertrieb, Customer Success und Organisation strategisch zu bündeln. Layla Dolfen verbindet dafür die richtigen Kompetenzen: Sie kennt unseren Markt, unsere Kunden und unser Unternehmen und verfügt über die organisatorische Expertise, diese Bereiche wirkungsvoll weiterzuentwickeln“, so Joachim Pawlik, CEO von Pinktum.

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