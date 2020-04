Neue Deals bei Freshfields, Görg, WFW und mehr

Wirtschaftskanzleien. Görg und Freshfields sind beim First Sensor-Deal aktiv. Das deutsche Autobahnprojekt A3 wird von Watson Farley & Williams betreut. Neue Deals gibt es auch bei Noerr und Latham & Watkins.

Görg hat den Sensorhersteller First Sensor AG beim Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der TE Connectivity Sensors Germany Holding AG, einer Tochtergesellschaft der TE Connectivity Ltd., als herrschendes Unternehmen beraten.

TE Connectivity biete den außenstehenden Aktionären an, die First Sensor-Aktien zu einem Abfindungsbetrag von 33,27 Euro zu erwerben. Außerdem sei eine Garantiedividende bzw. jährliche Ausgleichszahlung in Höhe von 0,56 Euro für die außenstehenden Aktionäre vorgesehen, so die Kanzlei.

TE Connectivity hatte durch ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot, das am 12. März 2020 vollzogen wurde, 71,87% der Aktien an der First Sensor erworben. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag stehe noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlungen der beiden Vertragsparteien, heißt es.

Das Team bei Görg wurde von Partner Bernt Paudtke geleitet und umfasste u.a. die Partner Clemens Scholz-Remes, Christian Glauer und Lutz Pospiech (alle M&A/Gesellschaftsrecht).

TE Connectivity wurde von Freshfields unter der Federführung von Partnerin Sabrina Kulenkamp betreut.

WFW berät bei Autobahnprojekt A3

Watson Farley & Williams (WFW) hat die öffentliche Hand im Zusammenhang mit dem Public-Private-Partnership-Projekt A3 beraten, bei dem nun der Abschluss der Finanzierungsverträge erfolgt ist.

Das PPP-Projekt A3 ist laut Kanzlei das bislang größte PPP-Infrastrukturprojekt in Deutschland. Der Beginn der Bauaktivitäten sei für den 1. Mai 2020 vorgesehen, die Fertigstellung des Autobahnausbaus ist für Ende 2025 geplant.

Das PPP-Projekt A3 erstreckt sich zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth über eine Länge von 76 Kilometern.

Das Team bei WFW wurde von Partner Christian Bauer (Corporate) geleitet.

Noerr berät Real I.S.

Noerr hat die Real I.S. AG bei einem Immobilienerwerb für den offenen Immobilien-Publikumsfonds Realisinvest Europa beraten. Im Rahmen der Transaktion hat der Fondsdienstleister der BayernLB zwei Teile des Kontorhauses in der Nähe des Gendarmenmarkts in Berlin erworben.

Die beiden 1996 teilweise neu errichteten Teilgebäude des Kontorhauses sollen vollvermietet sein und umfassen rund 7.745 Quadratmeter Mietfläche. Das Objekt stelle den dritten Ankauf für den Publikumsfonds der Real I.S. dar: Zwei Investitionen seien bereits in den Niederlanden getätigt worden, heißt es.

Noerr beriet Real I.S. unter der Federführung von Partnerin Annette Pospich (Real Estate). Das Team umfasste u.a. die Partner Martin Haisch und Elmar Bindl (beide Steuerrecht).

Latham begleitet EQT

Latham & Watkins hat den EQT VIII-Fonds bei den Finanzierungsvereinbarungen zur Aufnahme von Verhandlungen über den Erwerb der Schülke & Mayr GmbH beraten. Der deutsche Hersteller von Desinfektionsmitteln ist eine Tochtergesellschaft von Air Liquide S.A. und betreibt drei Produktionsstandorte in Deutschland, Frankreich und Brasilien.

Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Antiseptika für die Wundversorgung, Desinfektionsmittel, medizinische und kosmetische Hautpflegemittel sowie Konservierungsmittel.

Das Team bei Latham & Watkins wurde von Partner Dominic Newcomb geleitet und umfasste u.a. Partner Thomas Weitkamp.