Mercedes startet Online-Abschluss von Leasingverträgen

Privatkunden. Bei Mercedes können deutsche Privatkunden jetzt Leasingverträge vollständig online abschließen. Weitere Länder und Firmenkunden sollen folgen.

Damit baue Mercedes-Benz Mobility sein digitales Angebot weiter aus, heißt es: Privatkunden in Deutschland können demnach ab sofort innerhalb weniger Minuten einen Leasingvertrag vollständig digital und rechtlich bindend abschließen. Eine Einführung des Angebots in weiteren Märkten sowie für Geschäftskunden ist bereits geplant. Der Schritt betrifft einen wichtigen Markt, denn Leasing ist beispielsweise in Österreich bei Kfz eine vorherrschende Form der Finanzierung, insbesondere bei Geschäftskunden und/oder E-Autos.

Digital ging bisher nur die Anbahnung

Verträge online zu beantragen ist bereits in zahlreichen Märkten möglich, so Mercedes. Und grundsätzlich ist der Finanzierungs- und Leasingprozess bereits seit 2019 in den Online-Vertrieb von Mercedes-Benz integriert – doch fehlte bisher der entscheidende letzten Schritt. Kunden konnten zwar schon bisher ihre gewünschte Finanzierungsform wählen und mit dem integrierten Ratenrechner die individuellen Raten für ihr gewünschtes Fahrzeug kalkulieren. Wählte ein Kunde „Leasing“ aus, wurde der Prozess aber digital bloß gestartet und anschließend die Anfrage über das Customer Service Center fertiggestellt.

Über die Landesgesellschaft können Privatkunden in Deutschland nun seit November jeden Schritt des Leasingprozesses online abwickeln, inklusive dem rechtlich bindenden Abschluss. Kommen während des Prozesses Fragen auf oder wünschen Kunden eine Beratung, steht auch weiterhin ein persönlicher Ansprechpartner über das Customer Contact Center zur Verfügung, wird versprochen.

„Schnell und einfach buchen“

„Kunden suchen nach passgenauen Mobilitätslösungen, die sie schnell und einfach buchen können. Mit dem vollständig digitalen Vertragsabschluss für Leasing bieten wir genau das. Innerhalb weniger Minuten haben Kunden nun die Bestätigung für ihren abgeschlossenen Leasingvertrag auf ihrem Bildschirm. Wenn gewünscht, können sie sich dabei nach wie vor persönlich beraten lassen, so Franz Reiner, CEO Mercedes-Benz Mobility AG.