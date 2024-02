Mercedes übernimmt Oldtimer-Restaurator Kienle: Die Berater

Automobile & Geschichte. Kanzlei Grub Brugger hat für die insolvente Kienle Automobiltechnik einen Investor gefunden: Mercedes-Benz Heritage springt ein.

Kienle Automobiltechnik in Heimerdingen bei Stuttgart gehörte weltweit zu den führenden Restaurierungsbetrieben für klassische Automobile der Marke Mercedes-Benz. Das Unternehmen war allerdings in wirtschaftliche Schieflage geraten und musste zum 30. Oktober 2023 Insolvenz anmelden, heißt es bei der Kanzlei Grub Brugger: Das Insolvenzverwalter-Team um Philipp Grub und Nora Sickeler hat nun mit der Mercedes-Benz Heritage GmbH einen Investor für den Geschäftsbetrieb der insolventen Kienle Automobiltechnik GmbH gefunden.

Die Mercedes-Historiker

Die Mercedes-Benz Heritage GmbH ist für die Pflege der Geschichte der Marke Mercedes-Benz verantwortlich: In dem Konzern, der einst das erste Auto im modernen Sinn auf den Markt gebracht hat, betreibt sie das Mercedes-Benz Museum, das Konzernarchiv, die Fahrzeugsammlung und das Mercedes-Benz Classic Center für Werksrestaurierungen.

Der Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden von der Mercedes-Benz Heritage GmbH übernommen; die ehemaligen Gesellschafter, ihre engen Familienangehörigen sowie zehn weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können nicht übernommen werden, heißt es weiter. Der Verkauf des Geschäftsbetriebs erfolgt als Asset-Deal, also Übernahme der Vermögensgegenstände.

„Ein einmaliger Schatz“

„Die Marke Kienle hat in der Oldtimerszene einen großen Imageschaden erlitten; doch das Know-how der spezialisierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Maschinen und Werkzeuge, das große Ersatzteillager sowie die anderen Vermögenswerte des Unternehmens sind ein einmaliger Schatz. Wir haben mit zahlreichen möglichen Investoren intensive Gespräche geführt – das Interesse an dem Unternehmen war erfreulich groß. Mit der Mercedes-Benz Heritage GmbH haben wir den idealen Partner gefunden“, so Rechtsanwalt Philipp Grub, der vom Amtsgericht Ludwigsburg zum Insolvenzverwalter bestellt wurde.

Im Team waren auch Nora Sickeler (Partnerin), Silvan Bächle, Danijel Matic (alle vier Insolvenzverwaltung), Julius Beck (Partner, M&A) und Julian N. Schidelko (Immobilienrecht). Unterstützung im operativen Betrieb erfolgte laut den Angaben durch Lars Steinhagen und Sven Geisselmann von der allea consult GmbH. Bei der Suche nach Investoren unterstützte ein Team um Harald Tomaselli und Florian Eisele von der benten capital GmbH.