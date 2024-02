VAMED: Andrea Raffaseder verlässt den Vorstand

Wien. Bei der VAMED AG verlässt Andrea Raffaseder den Vorstand, der damit wieder auf vier Personen schrumpft. Ihre Aufgaben übernimmt Moritz Gärtner.

Die VAMED AG teilt in einer Aussendung mit, dass Andrea Raffaseder mit 31. Jänner 2024 alle ihre Aufgaben im Unternehmen an Moritz Gärtner übergibt. Raffaseder war seit 2008 Geschäftsführerin bei VAMED Engineering (VE) und seit 2009 Vorstandsmitglied der VAMED AG. Sie verlasse das Unternehmen in bestem Einvernehmen, um sich neuen Aufgaben zu widmen.

Die neue Aufstellung

Die Übernahme durch Moritz Gärtner, der im vergangenen Jahr in den Vorstand berufen und von Raffaseder in die Agenden eingeführt wurde, gewährleiste einen kontinuierlichen Übergang, heißt es. Der Vorstand der VAMED AG besteht damit nun wieder aus vier Mitgliedern:

Klaus Schuster (Vorstandssprecher)

Frank-Michael Frede

Moritz T. Gärtner

Andreas Wortmann

Das Statement

„Im Namen des Aufsichtsrates danke ich Andrea Raffaseder für ihren jahrelangen Einsatz zum Wohle der gesamten VAMED Gruppe, der VAMED Beschäftigten und der weltweiten Gesundheitsversorgung. Wir wünschen ihr für die Zukunft alles Gute“, so Michael Moser, Aufsichtsrat der VAMED AG.