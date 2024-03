Alexander Nekolar ist neuer Präsident des Leasingverbands VÖL

Wien. Alexander Nekolar ist neuer Präsident des Verbandes Österreichischer Leasing-Gesellschaften (VÖL). Er ist CFO der Porsche Bank AG.

Nekolar wurde jetzt bei der Mitgliederversammlung des Verbandes Österreichischer Leasing-Gesellschaften (VÖL) am 7. März 2024 in Windischgarsten einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt, teilt der VÖL mit. Damit folgt er Michael Steiner nach, der die Präsidentschaft in den vergangenen Jahren innehatte.

Alexander Nekolar ist seit 2012 im Vorstand der Porsche Bank AG und war bereits von 2014 bis 2020 als Präsidiumsmitglied des VÖL tätig. „Ich sehe es als großen Vertrauensbeweis und Ehre, dass ich dieses Amt erneut bekleiden darf“, so Nekolar in einer Aussendung: „Die Leasingbranche hat in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung zugelegt. Das Motto ‚nutzen statt besitzen‘ wird in allen Wirtschaftszweigen immer wichtiger.“

Die Laufbahn und die Plattform

Nekolar ist promovierter Wirtschaftswissenschafter und begann seine Berufslaufbahn im Jahr 2000 in der A1 Telekom Austria Group, ehe er 2004 als Leiter Finanzwesen/IT & Recht für Österreich und die Slowakei zur Porsche Bank Tochter Franchise Europcar wechselte. Vier Jahre später übernahm er als CFO die Verantwortung für die Porsche Bank Finanzgruppe Rumänien und ab 2011 als CEO die Gesamtverantwortung der Porsche Finanzgruppe Rumänien. 2012 wurde er in den Vorstand der Porsche Bank Gruppe berufen.

Der 1983 gegründete VÖL ist die Vertretung der Leasingunternehmen in Österreich. Der Verband zählt derzeit 38 ordentliche, 5 außerordentliche und 39 assoziierte Mitglieder, die im Jahr 2017 rund 96 Prozent des gesamten Leasing Neugeschäfts in Österreich erwirtschafteten. In Österreich gibt es laut den Angaben derzeit mehr als 800.000 laufende Leasingverträge über eine Gesamtsumme von 27,3 Mrd. Euro.