Karriere-News bei Görg, Noerr und Hengeler

Wirtschaftskanzleien. Görg baut seine Insolvenzpraxis aus und das Arbitration-Team von Noerr wird um Barbara Maucher erweitert. Einen neuen Partner ernennt Hengeler Mueller.

Der Insolvenzverwalter Rechtsanwalt Holger Leichtle wechselt mit seinem Team, das u.a. die beiden weiteren Insolvenzverwalter Sebastian Krapohl und Simone Kaldenbach umfasst, von Schultze & Braun zu Görg.

Damit werde die Insolvenz- und Eigenverwaltungspraxis der Kanzlei, die durch den jüngst bekanntgegebenen Wechsel von Tim Beyer, Olaf Helmke und Stefan Liese in Norddeutschland eine Stärkung erfahren wird, nun auch mit Büros in Stuttgart, Ulm und Friedrichshafen nach Süddeutschland ausgedehnt.

Der genaue Zeitpunkt des Wechsels steht noch nicht fest und sei Gegenstand der laufenden Ausscheidensverhandlungen.

Noerr verstärkt Arbitration-Team

Barbara Maucher ist neuer Counsel im Düsseldorfer Büro von Noerr. Sie kommt von Baker Hostetler und war bislang Counsel am Washingtoner Standort der US-Kanzlei.

Maucher, die in den letzten zwölf Jahren in den USA gelebt und gearbeitet hat, betreue u.a. Mandanten aus der Energiebranche in Schiedsverfahren zu Handels- und Investitionsstreitigkeiten und wird das von Anke Meier geleitete Arbitration-Team der Kanzlei unterstützen, das 18 Rechtsanwälte umfasst.

Neuer Partner bei Hengeler Mueller

Hengeler Mueller erweitert die Partnerschaft zum 1. Juli 2020 mit Constantin Lauterwein. Der 40-Jährige kam im Juli 2018 als Counsel zu Hengeler Mueller.

Lauterwein berät primär in den Bereichen Wirtschaftsstrafrecht, Ordnungswidrigkeitenrecht und Corporate Compliance. Neben der Untersuchung von Betrugs-, Untreue-, Steuerhinterziehungs- und Korruptionsvorwürfen umfasse seine Beratungspraxis Finanzsanktionen, insolvenzrechtliche Auseinandersetzungen und Organhaftung im Zusammenhang mit strafrechtlichen Vorwürfen.