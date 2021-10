Neue Corporate-Anwälte bei Brandl Talos und Eversheds

Wien. Bei Eversheds Sutherland ist Lukas Plösch (29) jetzt Rechtsanwalt im Gesellschaftsrechts-Team. Und Adrian Zuschmann avanciert bei Brandl Talos.

Plösch ist seit September 2021 als Rechtsanwalt eingetragen und avanciert zum Legal Director bei Eversheds Sutherland in Österreich, so die Kanzlei: Er ist auf Gesellschaftsrecht und Mergers & Acquisitions spezialisiert.

Mag. Lukas Plösch ist seit 2018 für das Corporate Team von Eversheds in Österreich tätig. Er berate vor allem internationale Klienten aus den verschiedensten Branchen mit einem besonderen Fokus auf Technologie und Immobilien (Unternehmenstransaktionen, Umstrukturierungen sowie Venture Capital Investments). Zusätzlich berät er in allen Fragen des Gesellschaftsrechts.

„Es freut mich sehr, dass Lukas Plösch seinen Karrierewege nach seiner Eintragung als Rechtsanwalt bei uns fortführt und weiterhin die Entwicklung unserer Corporate/M&A Praxis mitgestaltet. Aufgrund seines Engagements und Fachwissens wird er von unseren Mandanten sowie Kollegen sehr geschätzt“, so Alexander Stolitzka, Partner M&A und Real Estate bei Eversheds Sutherland in Österreich.

Adrian Zuschmann jetzt Anwalt bei Brandl Talos

Mag. Adrian Zuschmann, MSc (30), bisher Senior Associate bei der Wirtschaftskanzlei Brandl Talos, ist jetzt Rechtsanwalt im Team von Partner Roman Rericha in den Bereichen Transaktionen, Venture Capital und Start-ups.

Zuschmann studierte Jus an der Universität Wien und absolvierte das Master-Studium Law & Finance an der Queen Mary Universität in London. Bei Brandl Talos ist er seit September 2020 und war u.a. im Beratungsteam für Ring bei der Übernahme des Franchise-Geschäfts von Burger King in Skandinavien sowie von Sportradar bei der Übernahme der englischen Messaging-Plattform Fresh Eight.