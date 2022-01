Philipp Maisel leitet Zinshaus-Team von Otto Immobilien

Wien. Philipp Maisel (38) wurde bei Otto Immobilien zum neuen Leiter des Zinshaus-Teams bestellt. Er kommt von der ÖRAG.

Maisel ist seit 2008 als Makler mit Schwerpunkt Investment und Zinshaus tätig, zuletzt bei der ÖRAG Immobilien Vermittlung. Weitere berufliche Stationen waren die Adeqat Investment Services und Danube Property Consulting.

Zuvor hat Mag. Philipp Maisel laut den Angaben nach dem Studium der internationalen Betriebswirtschaftslehre mit Spezialisierungen International Management und Banking im Jahr 2013 die Befähigungsprüfung zum Immobilienmakler der Wiener Wirtschaftskammer absolviert.

Die Organisation

„Wir freuen uns, mit Maisel einen sehr erfahrenen Zinshaus-Fachmann an Bord geholt zu haben“, so Eugen Otto, Eigentümer von Otto Immobilien. Der Bereich Zinshaus ist traditionell einer der Schwerpunkte des Unternehmens. Er ist als eigenständiges Team in der Investmentabteilung verankert, die seit 2016 von Christoph Lukaschek geführt wird.