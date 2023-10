Maximilian Benke ist jetzt Anwalt bei Kanzlei fwp

Wien. Bei Fellner Wratzfeld & Partner (fwp) ist Maximilian Benke neuer Anwalt im Dispute Resolution- und Corporate-Team.

Mit der Eintragung von Benke verstärke ab sofort ein weiterer Rechtsanwalt das Dispute Resolution- und Corporate-Team rund um fwp Partner Markus Fellner, heißt es in einer Aussendung.

Die Laufbahn

Benke ist seit 2021 an Bord und habe als Associate seine Expertise bei der Mitarbeit an namhaften Immobilienprojekten, in der kartellrechtlichen Beratung sowie in der Corporate-Praxis bei fwp bewiesen. Der gebürtige Tiroler verstärke auch den Bereich Litigation mit seinem zivilrechtlichen Wissen. Mit dem internen Aufstieg zum Rechtsanwalt unterstütze er ab sofort die Praxisgruppen Dispute Resolution und Corporate/Restrukturierungen.

Das Statement

„Mit der Angelobung von Maximilian Benke verstärken wir das Team aus den eigenen Reihen. Er verfügt über ein herausragendes Know-how und eine umfassende Expertise. Wir sind sehr stolz, dass wir bei fwp so ambitionierte Rechtsanwält:innen ausbilden und aufbauen können “, so Markus Fellner.