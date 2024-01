EU-Richtlinie zum Rechtsbeistand wird besser umgesetzt

Recht auf einen Anwalt. Um „jegliche Zweifel“ an der korrekten Umsetzung der EU-Richtlinie zum Rechtsbeistand in Verfahren auszuschließen, sollen mehrere Gesetze geändert werden.

Die Handschellen klicken und es fällt der Satz „Sie haben das Recht auf einen Anwalt“: Solche Szenen sind aus Krimi-Serien hinlänglich bekannt. Auch wenn die Handhabung in der Praxis in Österreich ein wenig anders aussieht, beschuldigte Personen müssen Zugang zu einem Rechtsbeistand (Anwalt, Strafverteidiger) haben. Mindeststandards dazu hat die EU per Richtlinie geregelt.

Die Neuerungen

Um „jegliche Zweifel“ an der ordnungsgemäßen Umsetzung der EU-Richtlinie zum Thema Rechtsbeistand in Verfahren auszuschließen, sollen in Österreich nun mit einem Initiativantrag der Koalitionsparteien zur Änderung der Strafprozeßordnung, des Jugendgerichtsgesetzes, des Finanzstrafgesetzes und des Verwaltungsstrafgesetzes einzelne Regelungen in diesem Bereich präzisiert werden, berichtet die Parlamentskorrespondenz. Insbesondere sollen damit Klarstellungen zum Zugang zu einem Rechtsbeistand und über die Berücksichtigung des Kindeswohls vorgenommen werden.

„Präzisierungen“ bringen wenig Neues in der Praxis