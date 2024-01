Veronika Derkovits ist jetzt Junior Partnerin bei Kanzlei KWR

Wien. Veronika Derkovits (30) ist jetzt Rechtsanwältin und Junior Partnerin im Bau- und Immobilienrechtsteam von Wirtschaftskanzlei KWR.

Derkovits ist seit Dezember 2023 Rechtsanwältin und Junior Partnerin im KWR-Bau- und Immobilienrechtsteam, dem sie seit dem Frühjahr 2023 angehört. Sie ist laut den Angaben auf Bau- und Immobilienrecht spezialisiert, mit Beratungsschwerpunkt im zivilen Baurecht (außergerichtlich und prozessual), weiters im allgemeinen Leistungsstörungs- und Schadenersatzrecht sowie Miet- und Wohnrecht. Daneben liege ihr Fokus auf der Vertragsgestaltung (Liegenschaftstransaktionen, Grundstücksveränderungen, Servitute, WEG und MRG) sowie der grundbücherlichen Durchführung.

Die Laufbahn

Mag. Veronika Derkovits absolvierte ihr Studium an der Universität Wien und durchlief die Gerichtspraxis im Sprengel des OLG-Wien. Sie war in mehreren Kanzleien als Konzipientin tätig und legte 2022 die Anwaltsprüfung ab. Sie ist u.a. auch ab dem Sommersemester 2024 als externe Lehrbeauftragte an der FH des BFI Wien tätig (Studiengang Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung, Lehrveranstaltung Wirtschaftsprivatrecht II).

„Kernkompetenzgebiet ausgebaut“

Mit der Ernennung von Veronika Derkovits Ernennung zur Junior Partnerin im Bau- und Immobilienrecht werde eines der Kernkompetenzgebiete der Kanzlei weiter ausgebaut, heißt es. „Ich freue mich persönlich sehr, dass Veronika Derkovits zur Rechtsanwältin und Junior Partnerin bei KWR aufgestiegen ist. Es ist unser dezidiertes Ziel, unseren Juristinnen und Juristen die Möglichkeit zu geben, ihre Tätigkeit als Junior Partner:in bei uns fortsetzen und bis in die Partnerebene aufsteigen zu können. Veronika Derkovits stellt mit ihrem breiten Fachwissen eine große Bereicherung für unser Team dar und wir freuen uns, dass wir sie weiter auf ihrem Karriereweg begleiten können“, so KWR-Partner Clemens Berlakovits in einer Aussendung.

„Mit Veronika Derkovits können wir das Bau- und Immobilienrechtsteam mit einer zusätzlichen ausgewiesenen Expertin verstärken und damit weiter in einer unserer Kernkompetenzen wachsen“, so KWR-Managing Partner Thomas Frad.