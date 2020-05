Xing wächst im 1. Quartal um 13 Prozent

Wien. Die Business-Plattform Xing meldet für das erste Quartal 2020 ein Mitgliederwachstum von 13 Prozent in Österreich.

Die New Work SE (vormals Xing SE), die unter anderem die Social Media-Plattform Xing betreibt, sieht sich erfolgreich auf Kurs: Die aktuellen Zahlen des ersten Quartals 2020 zeigen demnach weiteres Wachstum.

Die New Work SE ist in Österreich mit mehreren Tochterunternehmen aktiv: Xing, Xing E-Recruiting, kununu, Prescreen und Honeypot. Insgesamt sind in Österreich rund 250 Mitarbeiter beschäftigt.

Zum Quartalsende hatte Xing laut den Angaben in Österreich rund 1,4 Millionen Mitglieder, das sind um 13% mehr als zum Ende des 1. Quartals 2019. Xing E-Recruiting sei in den ersten drei Monaten des Jahres im zweistelligen Prozentbereich gegenüber dem ersten Quartal 2019 gewachsen und konnte auch die Zahl der Bestandskunden stark ausbauen.

Damit zeigt Xing weiterhin zweistelliges Wachstum – auch wenn es im Corona-Quartal nicht so stark ausgefallen ist wie etwa bei der Videoconferencing-Software Zoom. Insgesamt hat der Jahresauftakt mit seinem Social Distancing ja für viele Anbieter digital vernetzter Zusammenarbeit starke Zuwächse gebracht: Es ist zu erwarten, dass auch die Zahlen für das 2. Quartal bei vielen noch stark davon geprägt sein werden.

Der neue Auftritt

Xing hat außerdem sein kostenpflichtiges Premium-Angebot neu konzipiert: Premium-Mitglieder können Stärken, Entwicklungsfelder und Potenziale mit dem Digital Self-Assessment-Angebot analysieren, die eigenen Fähigkeiten mit ausgewählten E-Learning-Angeboten ausbauen, sie erhalten Auskunft über ihre neuesten Profilbesucher, exklusive Neuigkeiten und Statistiken sowie Tipps für mehr Sichtbarkeit, heißt es weiter.

In der Corona-Krise engagiert man sich als Mitglied des „Digital Team Österreich“, hat eine eigene Xing-Gruppe „Mitarbeitertausch by XING Österreich“ gestartet sowie eine Initiative zur Unterstützung von Freelancern. Heuer zum siebenten Mal steht der „New Work Award“ (neue Konzepte für die Arbeitswelt) auf dem Programm, diesmal ergänzt um die neue Sonderkategorie „New Work Crisis Hero“.

Dabei sollen Einzelpersonen, Unternehmen und Teams ausgezeichnet werden, die gemeinnützige Arbeit leisten oder ihre Produktion/Produktpalette angepasst haben, um der Gesellschaft zu helfen, die Corona-Pandemie zu bewältigen, heißt es.