NHP-Stipendium für Machine Learning beim Staat

Graz. Das NHP-Stipendium geht heuer an David Schneeberger. Er behandelt in seiner Dissertation Machine Learning in der Verwaltung.

David Schneeberger, Dissertant an der Uni Graz, gewinnt das diesjährige Dissertationsstipendium von Niederhuber & Partner (NHP). Das mit 2.000 Euro dotierte Stipendium wird an Dissertationen aus dem Bereich des Umwelt- und Technikrechts vergeben.

Über die Vergabe entschied laut Kanzlei eine externe Jury bestehend aus Univ.-Prof. Iris Eisenberger (Uni Graz), Univ.-Prof. Daniel Ennöckl (Uni Wien) und Wolfgang Wessely vom Landesverwaltungsgericht Niederösterreich.

Analyse der Begründungspflicht bei Machine Learning

Im Rahmen seiner Dissertation „Der Einsatz von Machine Learning in der Verwaltung und die Rolle der Begründungspflicht: Der Versuch der Auflösung eines Spannungsverhältnisses“ widme sich Schneeberger einer zukunftsorientierten und gleichsam für den Rechtsstaat interessanten Fragestellung: „Bei der staatlichen Verwaltung ist nicht nur die Entscheidungsrichtigkeit, sondern auch die Entscheidungsbegründung aus rechtsstaatlicher Sicht von enormer Bedeutung. Aus technischen und rechtlichen Gründen sind jedoch durch maschinelles Lernen generierte Entscheidungen oft nicht erklärbar“, so der Dissertant über seine Arbeit.

Schneeberger begann seine akademische Ausbildung mit den Bachelorstudien Archäologie sowie Alte Geschichte und Altertumskunde. 2014 begann er zeitgleich mit dem Diplomstudium der Rechtswissenschaften, das er in Mindeststudienzeit abschloss. Seit 2019 ist er als Universitätsassistent am Institut für Öffentliches Recht und Politikwissenschaft an der Uni Graz bei Karl Stöger tätig.