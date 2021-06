BEIRA berät Curium bei Erwerb von Iason

Healthcare. Wirtschaftskanzlei BEIRA hat die niederländische Curium beim Erwerb von Iason mit Sitz in Graz-Seiersberg beraten.

Curium Netherlands Holding B.V. positioniert sich als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Nuklearmedizin. Mit dem Erwerb der IASON GmbH baue man die Position im Bereich der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) in Europa weiter aus.

Die österreichische Iason ist ein in Europa führender Spezialist in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Radiopharmaka für die Anwendung in der Positronen-Emissions-Tomographie (PET).

Im Team

Das Beratungsteam von BEIRA bestand aus Partner Michael Barnert (Corporate/M&A; Federführung), Counsel Alina Regal (Corporate/M&A; Federführung), Alexander Illigasch (Partner Banking and Finance), Isabella Hartung (Partnerin Kartellrecht), Magdalena Ziembicka (Rechtsanwältin Arbeitsrecht),Thomas Kochberger (Associate Corporate/M&A) und Sebastian Schwab, (Associate Kartellrecht).