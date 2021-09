Convotis GmbH übernimmt Itsdone Group mit Wolf Theiss

IT-Merger. Wolf Theiss agiert als Rechtsberater von Convotis GmbH bei der Übernahme der Itsdone Group.

Unter der Leitung von M&A / PE-Partnerin Sarah Wared hat Wolf Theiss die Convotis GmbH nach österreichischem, rumänischen und slowakischen Recht beraten. Das Team setzte sich hierbei aus Mitgliedern mehrerer Fachgebiete und verschiedener Standorte zusammen.

Mit der Beteiligung an der Itsdone Group könne Convotis das Produktangebot in den Bereichen der Managed Cloud Services und Cloud Automation sowie in der SAP-Beratung ausbauen.

Das Beratungsteam

Das Kernteam von Wolf Theiss kam aus Österreich, Rumänien und der Slowakei: Martina Edlinger, Michael Kienzl (Senior Associates, Corporate/M&A), Rahim Rastegar (Associate, Corporate/M&A), Paulina Pomorski (Senior Associate, IP/IT), Anna Schwamberger (Consultant, Employment), Lisa Babler (Associate, Employment), Mircea Ciocirlea (Counsel, Corporate/M&A) Alexandru Caleap, Cornelia Postelnicu (Associates, Corporate/M&A), Costin Salaru (Associate, Employment), Bruno Stefanik (Counsel, Corporate/M&A), Zuzana Hodonova (Counsel, Employment), Dalibor Palaticky und Jozef Vircik (Associates, Corporate/M&A).