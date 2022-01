Cerha Hempel: Christoph Schimmer neuer Anwalt und Steuerberater

Wien. Christoph Schimmer ist neu als Rechtsanwalt und Steuerberater in der Corporate und Steuerpraxis von Cerha Hempel, im Team von Benjamin Twardosz.

Christoph Schimmer ist sowohl als Rechtsanwalt als auch als Steuerberater zugelassen und verfügt über mehrere Jahre Erfahrung in beiden Berufen. An der Schnittstelle zwischen der Corporate-Praxis und der Tax-Praxis berate er fachübergreifend in den Bereichen Unternehmensrecht, Gesellschaftsrecht, Konzernsteuerrecht und internationales Steuerrecht.

Die Schwerpunkte seiner Beratungstätigkeit umfassen dabei insbesondere M&A-Transaktionen, Umgründungen und Steuerstrukturierungen.

Die Laufbahn

Dr. Christoph Schimmer, MSc ist promovierter Jurist der Universität Wien (Dr. iur. 2016, Mag. iur. 2012) und verfügt auch über betriebswirtschaftliche Abschlüsse der Wirtschaftsuniversität Wien (M.Sc. 2012, B.Sc. 2010). Er war als Universitätsassistent am Institut für Finanzrecht der Universität Wien tätig. Vor seinem Einstieg bei Cerha Hempel war Christoph Schimmer mehrere Jahre in einer internationalen Rechtsanwaltskanzlei sowie in einer Big Four Steuerberatungskanzlei tätig. Er ist Fachautor und -vortragender.

„Ich freue mich, dass wir neben der traditionell starken Tax Litigation Praxis Verstärkung im Bereich des transaktionsrelevanten Steuerrechts und der Steuerstrukturierung gewinnen konnten“, so Benjamin Twardosz, Partner bei Cerha Hempel.