Christoph Raab jetzt Anwalt bei Binder Grösswang

Wien. Christoph Raab ist neuer Rechtsanwalt bei der Wirtschaftskanzlei Binder Grösswang. Er ist auf Kartell- und Wettbewerbsrecht spezialisiert.

Christoph Raab ist neuer Rechtsanwalt im Wettbewerbsrechts-Team der Wirtschaftskanzlei Binder Grösswang in Wien. Zu seinen Beratungsschwerpunkten gehören nationales und EU-Kartellrecht, nationale und EU-Fusionskontrolle sowie Follow-On Schadenersatzverfahren. Weiters berate er bei Compliance-Themen und bei der Durchführung von internen Ermittlungen und eDiscovery-Audits.

Der Werdegang

Christoph Raab legte die Rechtsanwaltsprüfung im Dezember 2021 ab und ist seit 2022 bei Binder Grösswang. Davor war er bei den Wirtschaftskanzleien Gibson Dunn & Crutcher in Brüssel, Wolf Theiss in Wien und als Rechtspraktikant im Sprengel des OLG Wien. Er studierte Rechtswissenschaften an der Uni Wien und hat einen Master of Laws des King’s College in London.