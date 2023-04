Taylor Wessing: Thomas Adocker wird Partner

Wien. Thomas Adocker wird Partner im IP/IT Team von Wirtschaftskanzlei Taylor Wessing in Wien. Er ist Spezialist für Patentrecht und kommt von Schwarz Schönherr.

Seit 1. April 2023 verstärke Thomas Adocker das Team von Taylor Wessing im Wiener Office als Partner im IP/IT Team. Adocker könne eine mehr als zwanzigjährige Erfahrung im gewerblichen Rechtsschutz vorweisen, sowie einen starken Fokus auf Patentrecht, insbesondere im Hinblick auf Rechtsstreitigkeiten, Lizenzierung und Technologietransfer. Vor seinem Wechsel zu Taylor Wessing war Adocker Partner bei der österreichischen Kanzlei Schwarz Schönherr. Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität in Wien.

Die Tätigkeit

Thomas Adocker vertrete Klienten in bedeutenden österreichischen Patentverletzungsverfahren, u.a. im Pharma- und Medizinproduktebereich, und verfüge über umfassendes Know-how im Zusammenhang mit multinationalen Streitigkeiten. Weiters ist er u.a. Co-Autor eines Fachbuchs über das neue Einheitspatent und das neue Einheitliche Patentgericht (UPC), das am 1. Juni 2023 seine Arbeit aufnehmen wird (erschienen im Carl Heymanns Verlag / Wolters Kluwer), sowie Mitorganisator einer Webinar-Reihe zum UPC, an der UPC-Richter aus Österreich, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Belgien als Diskutanten teilnehmen.

Das Statement

Martin Prohaska-Marchried, der das CEE IP-Team von Taylor Wessing leitet, wird in einer Aussendung zitiert: „Die umfassende Erfahrung von Thomas Adocker mit multinationalen Fällen macht ihn zu einem äußerst wertvollen Mitglied des IP-Teams von Taylor Wessing und insbesondere unserer Patentprozessanwälte auf dem UPC-Gebiet. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm.“ Thomas Adocker: „Bei Taylor Wessing CEE habe ich die Möglichkeit, den künftigen Weg des Patentteams auf Basis meiner Expertise aktiv zu gestalten. Außerdem freue ich mich auf das internationale Umfeld von Taylor Wessing.“