Katharina Dabernig wird Corporate-Anwältin bei EY

Österreich. EY Law holt Rechtsanwältin Katharina Dabernig (32) in die Corporate/M&A-Praxis im Wiener Büro.

Vor ihrem Eintritt bei EY Law war Katharina Dabernig in einer Wiener Anwaltskanzlei tätig, wo sie sich auf Gesellschafts- und Unternehmensrecht spezialisierte. Darüber hinaus gehören zu ihren Beratungsschwerpunkten auch das streitige Gesellschaftsrecht und das wirtschaftsnahe Zivilrecht, heißt es dazu weiter. Sie absolvierte ihren Master of Laws und Bachelor of Science in Internationaler Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Das Statement

„Wir freuen uns sehr, mit Katharina eine erfahrene Rechtsanwältin als weitere Stütze in unserer etablierten Corporate/M&A-Praxis bei EY Law begrüßen zu dürfen“, so Georg Perkowitsch, Partner bei EY Law.