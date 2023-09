Claude-Patrick Jeutter wird neuer Vorstand der Porr AG

Baukonzerne. Claude-Patrick Jeutter wurde zum neuen Vorsand und COO der Porr AG ernannt. Er löst Josef Pein ab, der zum Jahreswechsel in den Ruhestand geht.

Der gebürtige Stuttgarter Claude-Patrick Jeutter wird laut den Angaben als Mitglied des Vorstands der Porr AG das operative Segment Deutschland und Rumänien leiten. Das Segment Österreich und Schweiz übernimmt Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Strauss.

Der Werdegang

Claude-Patrick Jeutter (54) absolvierte das Studium des Bauingenieurwesens an der Uni Stuttgart und schloss dieses 1995 ab. Er begann seine berufliche Laufbahn bei der Müller-Altvatter GmbH & Co. KG in Stuttgart.

Bis 2019 war er in Geschäftsführungs- und Vorstandsfunktionen verschiedener Bauunternehmen in Deutschland tätig. Seit 2019 ist er für die Porr Gruppe tätig und betreute bis dato als Mitglied der Geschäftsführung der Porr Management GmbH den Bereich Deutschland.