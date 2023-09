Gregor Grubhofer wechselt zu Kanzlei Sabadello

Wien. Anwaltskanzlei Sabadello Legal holt Schieds- und Unternehmensrechtler Gregor Grubhofer (49) ins Team.

Grubhofer, davor langjährig Rechtsanwalt bei der Schiedsrechtsboutique Baier Rechtsanwälte, hat sich laut den Angaben dem Team von Sabadello Legal angeschlossen. Mit seiner Expertise in Schiedsverfahren sowie Unternehmensrecht ergänze Grubhofer die bestehenden Schwerpunkte von Sabadello Legal im Immobilienrecht, Verwaltungsrecht und Arbeitsrecht.

Laufbahn und Aufgaben

Dr. Gregor Grubhofer, LL.M. könne u.a. auf profunde Erfahrung im nationalen und internationalen Bauvertragsrecht verweisen, speziell in Bezug auf die ÖNORM B 2110, FIDIC Vertragsrecht und Versicherungsrecht. Andreas Sabadello, Gründer von Sabadello Legal: „Wir sind hocherfreut, Gregor Grubhofer in unserem Team willkommen zu heißen. Seine Expertise wird dazu beitragen, unter anderem unsere Kompetenzen in streitigen Bauangelegenheiten und im Gesellschaftsrecht zum Beispiel bei Unternehmenskäufen zu stärken und unsere Mandanten noch besser zu unterstützen.“