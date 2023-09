Fachverlage: Facultas mit Kombipaketen zum Semesterstart

Rechtswissenschaften. Fachverlag Facultas bietet zum Start des Wintersemesters neue Kombipakete bestehend aus Lehrbuch und dem dazu passenden FlexLex an.

Konkret sind die Kombipakete zum Semesterstart laut Facultas:

Kombipaket Einführung in die Rechtswissenschaften

Kombipaket Insolvenzrecht

Kombipaket Zivilrecht/Bürgerliches Recht

Kombipaket Umweltrecht Kombipaket Datenschutzrecht

Kombipaket Energierecht

Kombipaket Wettbewerbsrecht

Kombipaket EU-Beihilferecht

Der Inhalt

So wird etwa beim Kombipaket „Einführung in die Rechtswissenschaften und FlexLex Einführung in die Rechtswissenschaften | Studium“ einerseits das Lehrbuch „Einführung in die Rechtswissenschaften“ (Grundfragen des Rechts; Herausg. Christoph Grabenwarter, Georg E. Kodek, Harald Eberhard, Martin Spitzer) und ergänzend das FlexLex Einführung in die Rechtswissenschaften (Gesetzestexte) kombiniert.