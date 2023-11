Vier neue Partner und neue Counsel bei Schönherr

Wien/Bukarest. Wirtschaftskanzlei Schönherr ernennt Iustin Armașu, Christoph Cudlik, Michael Marschall und Teresa Waidmann zu neuen Partnern. Marina Stanisavljevic wird Counsel.

„Mit den Neuernennungen stärken wir nicht nur unsere Partner- und Counsel-Riege, sondern wir senden damit erneut ein starkes Signal in den Markt: Wir wollen wachsen und uns strategisch weiterentwickeln“, so Alexander Popp, Managing Partner von Schönherr. Die Beförderungen erfolgen konkret per 1. Februar 2024.

Die Werdegänge